В долгосрочной перспективе вступивший в силу на этой неделе закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" будет помогать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую экономику, уверена соавтор документа, руководитель практики корпоративного права, партнер компании AEQUO Анна Бабич. Анна Бабич: Это одно из самых долгожданных событий в истории реформирования корпоративного законодательства Украины Фото: yur-gazeta.com "Принятие закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью – одно из самых долгожданных событий в истории реформирования корпоративного законодательства Украины. Данный закон изменит правила игры для более чем 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит либерализацию корпоративного управления, максимальную гибкость ведения предпринимательской деятельности основной бизнес-ячейкой страны, а также защиту бизнеса от рейдерства. Кроме того, в долгосрочной перспективе закон будет помогать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую экономику", – отметила адвокат.Среди главных новшеств закона она назвала введение корпоративного договора, отсутствие ограничения количества участников ООО и установление четких механизмов для принятия решений участниками обществ, а также порядка создания наблюдательного совета.Закон предполагает отмену обязательного кворума и ревизионной комиссии, введение ответственности менеджмента и наблюдательного совета, установление принципов добросовестности управления, усовершенствование правил оборота долей и защиты права собственности на доли, урегулирование вопросов преимущественного права, залога, выхода, исключения, наследования и другие нормы.Документ дает владельцам ООО и ОДО год на то, чтобы привести свои уставы в соответствие с новыми правилами и без регистрационного сбора провести государственную регистрацию этих изменений. 6 февраля Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении, 12 марта его подписал президент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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