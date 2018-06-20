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Новый закон изменит правила игры для более чем 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью в Украине – партнер AEQUO Бабич
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20.06.2018 21:02
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В долгосрочной перспективе вступивший в силу на этой неделе закон
"Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"
будет помогать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных
условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую
экономику, уверена соавтор документа, руководитель практики
корпоративного права, партнер компании AEQUO Анна Бабич. Анна
Бабич: Это одно из самых долгожданных событий в истории
реформирования корпоративного законодательства Украины Фото:
yur-gazeta.com "Принятие закона об обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью – одно из самых долгожданных
событий в истории реформирования корпоративного законодательства
Украины. Данный закон изменит правила игры для более чем 500
тыс. обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит
либерализацию корпоративного управления, максимальную гибкость
ведения предпринимательской деятельности основной бизнес-ячейкой
страны, а также защиту бизнеса от рейдерства. Кроме того, в
долгосрочной перспективе закон будет помогать увеличению ВВП страны
за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и
привлечения инвестиций в украинскую экономику", – отметила
адвокат.Среди главных новшеств закона она назвала введение
корпоративного договора, отсутствие ограничения количества
участников ООО и установление четких механизмов для принятия
решений участниками обществ, а также порядка создания
наблюдательного совета.Закон предполагает отмену обязательного
кворума и ревизионной комиссии, введение ответственности
менеджмента и наблюдательного совета, установление принципов
добросовестности управления, усовершенствование правил оборота
долей и защиты права собственности на доли, урегулирование вопросов
преимущественного права, залога, выхода, исключения, наследования и
другие нормы.Документ дает владельцам ООО и ОДО год на то, чтобы
привести свои уставы в соответствие с новыми правилами и без
регистрационного сбора провести государственную регистрацию этих
изменений. 6 февраля Верховная Рада приняла этот законопроект
во втором чтении, 12 марта его подписал президент.
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