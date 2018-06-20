|Ягланда в РФ попросили помощи в защите прав Вышинского
|20.06.2018 21:03
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда оказать помощь в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол, передает со ссылкой на пресс-службу омбудсмена РФ.
По информации пресс-службы, Москалькова рассказала Ягланду о ситуации с задержанными в Украине российским журналистом Кириллом Вышинский и крымчанкой Елены Одновол, а также задержанными членами экипажа Керченского судна "Норд".
"20 июня Москалькова обратилась к представителю Совета Европы с просьбой оказать помощь в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол", - говорится в сообщении.
Как сообщал после разговора с Москальковой Ягланд заявил, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом.