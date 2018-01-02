|В бразильской тюрьме произошел бунт: 9 человек погибли, более 100 - сбежали
|02.01.2018 11:12
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В тюрьме, которая находится в центральном бразильском штате Гояс, произошел бунт. Об этом сообщает Голос Америки.
В результате происшествия погибли как минимум девять человек, еще 14 были ранены. Также из-за бунта произошел пожар, и сбежали, по меньшей мере, 100 заключенных.
Представители правительства заявили, что группа узников проникла в крыло тюрьмы, где содержали членов соперничающей банды. Из-за этого и произошел бунт, приведший к стрельбе.
Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание, а военная полиция задержала 29 из 106 совершивших побег заключенных.
Кроме того, в штате Амазонас из тюрьмы сбежали десять заключенных.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США на севере штата Алабама 12 заключенных совершили побег из тюрьмы.
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