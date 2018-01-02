В тюрьме, которая находится в центральном бразильском штате Гояс, произошел бунт. Об этом сообщает Голос Америки .

В результате происшествия погибли как минимум девять человек, еще 14 были ранены. Также из-за бунта произошел пожар, и сбежали, по меньшей мере, 100 заключенных.

Представители правительства заявили, что группа узников проникла в крыло тюрьмы, где содержали членов соперничающей банды. Из-за этого и произошел бунт, приведший к стрельбе.

Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание, а военная полиция задержала 29 из 106 совершивших побег заключенных.

Кроме того, в штате Амазонас из тюрьмы сбежали десять заключенных.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США на севере штата Алабама 12 заключенных совершили побег из тюрьмы .

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