Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Зеленский отметил, что хочет действий со сроками и "более развернутых ответов".
"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре.
На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов.
Потому что ответы - это просто слова.
Я хочу действий со сроками.
Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.
Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по выводу незаконных формирований из Донбасса.
"Я действительно хочу большого обмена (пленными между Украиной и РФ, - ред.) всех на всех.
Меня интересуют все наши.
Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности.
Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований.
Я бы хотел понимать хотя рамки всех этих сроков", - добавил он.
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