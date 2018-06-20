В швейцарском Ньойони состоялась жеребьевка 2 раунда Лиги Европы. Украина на этом этапе будет представлять ФК "Мариуполь".

"Во втором квалификационном раунде турнира Мариуполь сыграет против шведского Юргордена

Первый матч будет выездным для приазовцев. Его они проведут 26 июля. Через неделю, 2 августа, Мариуполь принимать Юргорден в Украине ", -передает со ссылкой на .

В 30-м туре чемпионата Украины "" на стадионе имени Валерия Лобановского потеряло очки с "Мариуполем" (1:1). Этот результат лишил "киевлян" чемпионства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира