Неля Штепа судится против Ирины Геращенко по делу о защите чести и достоинства Судебное заседание назначено на 9 июля прежний мэр Славянска Неля Штепа подала иск против народного депутата Ирины Геращенко по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Ирина Геращенко. Фото: Liga.net Геращенко опубликовала судебную повестку о вызове. Судебное заседание назначено на 9 июля в Печерском районном суде Киева. "После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, по делу "чести и достоинства". Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы" , - отметила Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko Савченко взяла себе в адвокаты защитника Штепы и "Топаза", - СБУ

Дело Штепы передали в пятый по счету суд Харькова Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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