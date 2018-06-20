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Неля Штепа судится против Ирины Геращенко по делу о защите чести и достоинства
20.06.2018 21:09
Неля Штепа судится против Ирины Геращенко по делу о защите чести и достоинства
Судебное заседание назначено на 9 июля
прежний мэр Славянска Неля Штепа подала иск против народного депутата Ирины Геращенко по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
Неля Штепа судится против Ирины Геращенко по делу о защите чести и достоинства Ирина Геращенко. Фото: Liga.net

Геращенко опубликовала судебную повестку о вызове.

Судебное заседание назначено на 9 июля в Печерском районном суде Киева.

"После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, по делу "чести и достоинства". Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", - отметила Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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