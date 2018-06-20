20 июня на сессии Харьковского горсовета мэр Геннадий Кернес по рекомендации своего первого заместителя Игоря Терехова снял с повестки дня вопрос о застройке участка возле стадиона "Металлист". Эпизод опубликовало в YouTube местное издание KHARKIV Today. "Можем ли мы 16-й вопрос "Металлиста" перенести на рассмотрение следующей сессии? Потому что иначе будет п...здорез (беспорядки. – ). Они думают, что фан-зону будут застраивать", – сказал вице-мэр. Мэр согласился. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Кернес согласился снять вопрос Фото: city.kharkov.ua 20 июня в Харьковский горсовет на сессию попытались прорваться протестующие с улицы, в помещении был распылен газ, активисты подожгли дымовые шашки. В дежурную часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 10.07 поступило сообщение о задымлении второго этажа горсовета. Прибывшие сотрудники ГСЧС эвакуировали людей из здания. Возле здания мэрии митингующие поймали и бросили в мусорный контейнер заместителя городского головы Андрея Руденко.видео Видео: KHARKIV Today / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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