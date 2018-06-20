"Иначе будет п...здорез". Кернес снял с повестки дня сессии вопрос, против которого протестовали ультрас. Видео
20.06.2018 21:10
20 июня на сессии Харьковского горсовета мэр Геннадий Кернес по
рекомендации своего первого заместителя Игоря Терехова снял с
повестки дня вопрос о застройке участка возле стадиона "Металлист".
Эпизод опубликовало в YouTube местное издание KHARKIV Today. "Можем
ли мы 16-й вопрос "Металлиста" перенести на рассмотрение следующей
сессии? Потому что иначе будет п...здорез (беспорядки. –
). Они думают, что фан-зону будут застраивать", – сказал вице-мэр.
Мэр согласился. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Кернес согласился снять вопрос Фото: city.kharkov.ua 20
июня в Харьковский горсовет на сессию попытались прорваться
протестующие с улицы, в помещении был распылен газ, активисты
подожгли дымовые шашки. В дежурную часть Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям в 10.07 поступило сообщение о задымлении
второго этажа горсовета. Прибывшие сотрудники
ГСЧС эвакуировали людей из здания. Возле здания мэрии
митингующие поймали и бросили в мусорный
контейнер заместителя городского головы Андрея Руденко.видео
Видео: KHARKIV Today / YouTube