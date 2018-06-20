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Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских выборов в Украине. Тимошенко
20.06.2018 21:17

Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских выборов в Украине.

Об этом заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских выборов в Украине. Тимошенко

"До президентских выборов должны пройти все интеллектуальные общественные дискуссии. Нам нужно всем вместе утвердить концепцию новой Конституции, а это значит, в том числе, нового управления государством. Подготовить проект конституции синергетически лучшими конституционалистами Украины. И выйти на президентские выборы", - пояснила она.

По мнению Тимошенко, президент, которые победит, сразу должен поставить новую Конституцию на голосование и принять ее.

 

 

Украине необходимо стать европейской страной внутри и жить в соответствии с теми ценностями, что и весь образованный мир. Об этом также заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

 

"Украине необходимо стать европейской страной внутри. Необходимо жить в соответствии с теми ценностями, по которым живет весь образованный мир внутри. Поэтому мы выговорим про переоснование государства. За 27 лет государственная машина прогнила от фундамента до крыши, каждый орган, начиная от судей и заканчивая ГПУ и президентом, коррумпированы", - отметила Тимошенко.

 

По ее словам, имеено перезапуск системы поможет выжить стране.

 

"Перезапуск этой системы является единственным путем выживания нашего народа, как европейского народна в этом мире", - подчеркнула политик.

 

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