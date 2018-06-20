Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских выборов в Украине. Об этом заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE. "До президентских выборов должны пройти все интеллектуальные общественные дискуссии. Нам нужно всем вместе утвердить концепцию новой Конституции, а это значит, в том числе, нового управления государством. Подготовить проект конституции синергетически лучшими конституционалистами Украины. И выйти на президентские выборы", - пояснила она. По мнению Тимошенко, президент, которые победит, сразу должен поставить новую Конституцию на голосование и принять ее. Украине необходимо стать европейской страной внутри и жить в соответствии с теми ценностями, что и весь образованный мир. Об этом также заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Украине необходимо стать европейской страной внутри. Необходимо жить в соответствии с теми ценностями, по которым живет весь образованный мир внутри. Поэтому мы выговорим про переоснование государства. За 27 лет государственная машина прогнила от фундамента до крыши, каждый орган, начиная от судей и заканчивая ГПУ и президентом, коррумпированы", - отметила Тимошенко. По ее словам, имеено перезапуск системы поможет выжить стране. "Перезапуск этой системы является единственным путем выживания нашего народа, как европейского народна в этом мире", - подчеркнула политик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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