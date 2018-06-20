Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских выборов в Украине. Тимошенко
20.06.2018 21:17
Концепцию новой Конституции нужно утвердить до президентских
выборов в Украине.
Об этом заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия
Тимошенко в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на
телеканале NEWSONE.
"До президентских выборов должны пройти все интеллектуальные
общественные дискуссии. Нам нужно всем вместе утвердить концепцию
новой Конституции, а это значит, в том числе, нового управления
государством. Подготовить проект конституции синергетически лучшими
конституционалистами Украины. И выйти на президентские выборы", -
пояснила она.
По мнению Тимошенко, президент, которые победит, сразу должен
поставить новую Конституцию на голосование и принять ее.
Украине необходимо стать европейской страной внутри и жить в
соответствии с теми ценностями, что и весь образованный мир. Об
этом также заявила руководитель партии ВО "Батькивщина" Юлия
Тимошенко.
"Украине необходимо стать европейской страной внутри. Необходимо
жить в соответствии с теми ценностями, по которым живет весь
образованный мир внутри. Поэтому мы выговорим про переоснование
государства. За 27 лет государственная машина прогнила от
фундамента до крыши, каждый орган, начиная от судей и заканчивая
ГПУ и президентом, коррумпированы", - отметила Тимошенко.
По ее словам, имеено перезапуск системы поможет выжить
стране.
"Перезапуск этой системы является единственным путем выживания
нашего народа, как европейского народна в этом мире", - подчеркнула
политик.