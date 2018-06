The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имен мигрантов, погибших на пути в Европу В списке 34361 человек Во Всемирный день беженцев, 20 июня, газета The Guardian опубликовала имена мигрантов, которые погибли, пытаясь добраться Европы - 34 тысяч 361 человек за 25 лет. Фото: theguardian.com Список опубликован в 56-страничном приложении к печатной версии газеты, а также на сайте издания. Больше только мигрантов, по данным The Guardian, погибают в море, однако есть и другие причины. Мигранты погибают в грузовиках, лагерях для приема беженцев, от рук радикалов, а иногда в условиях стресса накладывают на себя руки. Так, первым в списке указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго, который повесился в центре для приема беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию. Издание отмечает, что публикует информацию только об известных случаях и на самом деле жертв гораздо больше. С каждым годом количество погибших мигрантов растет: в 1993 году был зафиксирован 61 случай смерти, а в 2017 году - 3915. Напомним, в 2017 году Европейский союз предоставил убежище для 538 тыс. беженцев . Германия и Италия обсудили вопросы беженцев

Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он больше проникается беженцами, чем венграми Закарпатья

Все мигранты из судна Aquarius, которых не пустили в Италию прибыли в порт Валенсии Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки беженцев мигрантов для guardian году Теги: общество