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The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имен мигрантов, погибших на пути в Европу
20.06.2018 21:19
The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имен мигрантов, погибших на пути в Европу
В списке 34361 человек
Во Всемирный день беженцев, 20 июня, газета The Guardian опубликовала имена мигрантов, которые погибли, пытаясь добраться Европы - 34 тысяч 361 человек за 25 лет.
The Guardian обнародовала почти 35 тысяч имен мигрантов, погибших на пути в Европу Фото: theguardian.com

Список опубликован в 56-страничном приложении к печатной версии газеты, а также на сайте издания.

Больше только мигрантов, по данным The Guardian, погибают в море, однако есть и другие причины. Мигранты погибают в грузовиках, лагерях для приема беженцев, от рук радикалов, а иногда в условиях стресса накладывают на себя руки. Так, первым в списке указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго, который повесился в центре для приема беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию.

Издание отмечает, что публикует информацию только об известных случаях и на самом деле жертв гораздо больше. С каждым годом количество погибших мигрантов растет: в 1993 году был зафиксирован 61 случай смерти, а в 2017 году - 3915.

Напомним, в 2017 году Европейский союз предоставил убежище для 538 тыс. беженцев.

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