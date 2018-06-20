В списке 34361 человек

Список опубликован в 56-страничном приложении к печатной версии газеты, а также на сайте издания.

Больше только мигрантов, по данным The Guardian, погибают в море, однако есть и другие причины. Мигранты погибают в грузовиках, лагерях для приема беженцев, от рук радикалов, а иногда в условиях стресса накладывают на себя руки. Так, первым в списке указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго, который повесился в центре для приема беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию.

Издание отмечает, что публикует информацию только об известных случаях и на самом деле жертв гораздо больше. С каждым годом количество погибших мигрантов растет: в 1993 году был зафиксирован 61 случай смерти, а в 2017 году - 3915.