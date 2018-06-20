В России предложили наказывать тюрьмой людей, которые поддерживают санкции Запада.

Соответствующий законопроект выдвинули депутаты Госдумы, сейчас он на рассмотрении в российском парламенте,передает со ссылкой на .

Таким образом, сторонников антироссийских санкций будут наказывать тюрьмой, сроком на 4 года или штрафом в 500 тыс. рублей. Эксперты назвали законопроекта абсурдом, ведь первыми могут наказать руководителей российских банков - ВТБ и "Сбербанка", так как они не работают в Крыму, чтобы не попасть под западные санкции.

От нового закона также могут пострадать оппозиционные политики, действия которых повлияли на введения западных санкций. Так запретили въезд некоторым российским силовикам и чиновникам после выступления Владимира Кара-Мурзы-младшего о нарушении прав человека в России, согласно предложенному законопроекту, скоро он может стать преступником.

Юлия рассказала, что в случае победы на президентских выборах сразу проведет референдум с целью принятия новой Конституции Украины и превращение страны в парламентскую республику. Если ее план удастся, то украинцы будут выбирать уже не президента, а канцлера.

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