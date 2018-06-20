Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

Мать политзаключенного отметила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.

По информации "Крымской соладирности", Раиме Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевание печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать" , - сказала Примова.

Сейчас в российских и крымских тюрьмах голодают четверо украинских политзаключенных - Владимир Балух , Олег Сенцов , Станислав Клих и Александр Шумков.