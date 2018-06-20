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Мать крымского политзаключенного объявила голодовку
20.06.2018 21:23
Мать крымского политзаключенного объявила голодовку
Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына
Мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раим Примова объявила голодовку.
Мать крымского политзаключенного объявила голодовку Фото: krymsos.com

Об этом сообщает  общественная организация "Крымская солидарность".

Мать политзаключенного отметила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.

По информации "Крымской соладирности", Раиме Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевание печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", - сказала Примова.

Сейчас в российских и крымских тюрьмах голодают четверо украинских политзаключенных - Владимир БалухОлег СенцовСтанислав Клих и Александр Шумков.

Нури Примов - житель Севастополя. В январе 2015 года его арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года Примова в аннексированном Крыму приговорили к 5 годам колонии.

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