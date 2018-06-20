|Мать крымского политзаключенного объявила голодовку
|20.06.2018 21:23
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Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сынаМать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раим Примова объявила голодовку.
Фото: krymsos.com
Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".
Мать политзаключенного отметила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.
По информации "Крымской соладирности", Раиме Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевание печени.
"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", - сказала Примова.
Сейчас в российских и крымских тюрьмах голодают четверо украинских политзаключенных - Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клих и Александр Шумков.
Нури Примов - житель Севастополя. В январе 2015 года его арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года Примова в аннексированном Крыму приговорили к 5 годам колонии.