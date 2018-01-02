Скоростной поезд №736/735 Запорожье - Киев задымился в дороге, пассажиров пересадили на другой, но они прибудут в столицу с опозданием на пять часов. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"На подъезде скоростного поезда до станции Новогупаловка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1). Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог", - говорится в сообщении.

Все пассажиры, как отмечается, были доставлены вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили на подменный подвижной состав филиала "УЖСК" ПАО "Укрзализныця", которым они продолжили путешествие в Киев в 6:48 2 января 2018 года.

"Время задержки поезда составляет около пяти часов", - говорится в сообщении.

Указано, что ориентировочно пассажиры прибудут в Киев в 11:20 2 января.

Напомним, микроавтобус перевернулся во Львовской области.

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