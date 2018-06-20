Вперше за довгий час батько Меган Маркл заговорив з журналістами про доньку та її шлюб.







Томас Маркл поділився, що принц Гаррі попросив руки його дочки по телефону:



«Меган сказала мені першою про це. Вони подзвонили мені разом. Гаррі попросив її руки і я сказав: «Ти аристократ, пообіцяй, що ти ніколи не піднімеш руку на мою дочку, і, звичайно, я даю тобі свій дозвіл».



Батько Маркл досі шкодує, що йому не вдалося бути поруч з дочкою в такий важливий день її життя, але він радий, що замість нього до вівтаря Меган відвів принц Чарльз. Він також зізнався, що дуже хотів би познайомитися з королевою, а ще висловив свою впевненість в тому, що у нього зовсім скоро з'являться онуки.



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