|Тато Меган Маркл заговорив про внуків
|20.06.2018 21:24
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Томас Маркл поділився, що принц Гаррі попросив руки його дочки по телефону:
«Меган сказала мені першою про це. Вони подзвонили мені разом. Гаррі попросив її руки і я сказав: «Ти аристократ, пообіцяй, що ти ніколи не піднімеш руку на мою дочку, і, звичайно, я даю тобі свій дозвіл».
Батько Маркл досі шкодує, що йому не вдалося бути поруч з дочкою в такий важливий день її життя, але він радий, що замість нього до вівтаря Меган відвів принц Чарльз. Він також зізнався, що дуже хотів би познайомитися з королевою, а ще висловив свою впевненість в тому, що у нього зовсім скоро з'являться онуки.
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