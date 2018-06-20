В Хмельницком мать троих детей пыталась продать двух старших 35 тыс. долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, правоохранители получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.

Полиция задержала фигурантку при получении средств за своих детей.

"Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35000 долларов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, фигурантка призналась, что третьего ребенка, моладшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира