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За пять лет Украине придется выплатить $33 миллиарда по внешнему долгу, - Гройсман
20.06.2018 21:31
За пять лет Украине придется выплатить $33 миллиарда по внешнему долгу, - Гройсман
В этом году Украина должна направить на обслуживание внешнего долга пять миллиардов долларов
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в течение ближайших пяти лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.
За пять лет Украине придется выплатить миллиарда по внешнему долгу, - Гройсман Фото: unian.ua

Об этом Гройсман сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, где заслушали отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году, сообщает УНИАН.

"Это очень серьезная сумма, которая лежит бременем и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", - сказал премьер.

При этом он утверждает, что в этом году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривен, или 5 миллиардов долларов.

Напомним, международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,2 млрд.

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