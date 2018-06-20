В этом году Украина должна направить на обслуживание внешнего долга пять миллиардов долларов

Об этом Гройсман сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, где заслушали отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году, сообщает УНИАН.

"Это очень серьезная сумма, которая лежит бременем и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации" , - сказал премьер.

При этом он утверждает, что в этом году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривен, или 5 миллиардов долларов.