|За пять лет Украине придется выплатить $33 миллиарда по внешнему долгу, - Гройсман
|20.06.2018 21:31
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В этом году Украина должна направить на обслуживание внешнего долга пять миллиардов долларовПремьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в течение ближайших пяти лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.
Фото: unian.ua
Об этом Гройсман сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, где заслушали отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году, сообщает УНИАН.
"Это очень серьезная сумма, которая лежит бременем и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", - сказал премьер.
При этом он утверждает, что в этом году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривен, или 5 миллиардов долларов.
Напомним, международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,2 млрд.
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