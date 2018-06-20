|Теннисист Стаховский стал четвертьфиналистом челленджера в Великобритании
|20.06.2018 21:34
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Киевлянин Сергей Стаховский завоевал путевку в 1/4 финала теннисных соревнований категории АТР Challenger Tour в Илкли (Великобритания), передает
Всего 58 минут понадобилось 8-му сеяному чтобы преодолеть сопротивление американца Кевина Кинга (165 номер в АТР) - 6:4, 6:0.
Отметим, что в 1/4 финала наш теннисист встретится с лидером посева, 97-й ракеткой мира Джорданом Томпсоном из Австралии.
В 2014 году соперники уже играли на челленджере во Вьетнаме, где австралиец одержал победу в упорном трехсетвом матче.
Добавим также, призовой фонд данного крупного челленджера составляет 127 тыс. евро.
Напомним, что на прошлой неделе киевлянин доходил до четвертьфинала одиночного и парного разряда в Ноттингеме, но не сумел пройти дальше.
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