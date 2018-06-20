Свои достижения правительство представило перед комитетом по вопросам экономической политики. Заседание проводили в зале согласительного совета,передает со ссылкой на .

Владимир Гройсман отметил, что проходит "достаточно сложный период, испытания, которые под силу только тогда, когда ты веришь в то, что делаешь".

Глава правительства начал из приоритетов работы:

"Наша задача - изменить систему таким образом, чтобы она стала устойчивой, чтобы люди получили блага, которые им принадлежат. Это вероятно сделать через рост национальной экономики, что является приоритетом нашего правительства... Поставили себе приоритет экономического роста от 5 процентов и выше".

О повышении социальных стандартов:

"Мы ввели с 1 января 2017 года почти вдвое рост минимальной заработной платы. Она была 1450 гривен. С 1 января повысили до 3200. И с 1 января 2018 года она уже 3723 гривны... Нашим приоритетом на 2018 год остается привлечение максимально возможных инвестиций в экономику государства, чтобы рост стал более ощутимым".

Об успехах в реформах:

"Открыли возможности для построения новой образовательной системы. Она охватывает вопросы дошкольного образования с расширением сети садиков, общеобразовательной школы, технической и высшей школы. Сегодня занимаемся тем, чтобы создать современную систему подготовки граждан и дать доступ детям к современному образованию.

Открыли возможности преодолеть беспорядок, царящий в системе здравоохранения. Первые ростки результатов на первичном звене получим в этом году...

Приняли антикоррупционный европейский закон о приватизации. Он позволит в неэффективный государственный сектор привлечь инвестиции. Это позволит создавать новые рабочие места, производить украинскую продукцию, усиливать экономику страны...

Достигли хорошей динамики по внедрению одной из основных реформ - децентрализации власти. Несколько лет формируем беспрецедентную поддержку территориальных общин, органов местного самоуправления".

О пенсиях:

"В октябре открыли возможности для изменения пенсионной системы, благодаря украинскому парламенту. Более 9 миллионов украинских пенсионеров будут получать ежегодно повышение пенсии".

О дорогах:

"Начали наращивать объемы выполнения работ по модернизации инфраструктуры... Речь идет об украинских дорогах. Процесс восстановления начался".

О сельском хозяйстве:

"Начали точечно поддерживать сельхозмашиностроение, предприятия по выращиванию скота, переработке молока. Это даст занятость на селе и поддержку сектора".

Глава правительства подчеркнул, что за 5 месяцев 2018 года фиксируется рост реальной заработной платы на 19%. Он выразил надежду, что до конца года средняя заработная плата будет 10 тыс. грн.

"Правительство сконцентрировано над выполнением тех задач, которые перед нами стоят... Все просто. Но преодолеет путь тот, кто идет. Давайте идти вместе дальше", - заключил Гройсман.

должен был отчитаться перед парламентом за результаты своей годовой деятельности в апреле. Тогда комитет по вопросам экономической политики перенес рассмотрение на июнь.

назначила нынешний состав Кабинета министров и Владимира Гройсмана на пост премьера 14 апреля 2016 года.

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