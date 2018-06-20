Телеведуча Ольга Фреймут не рідко дивує своїх прихильників висловлюваннями про те, як треа правильно плакати перед чоловіком, як поводитись в домі, а тепер і про те, за яким методом обирати собі другу половинку.



Допис, поширений Оля Фреймут ♥ (@iloveoliafreimut) 19 Чер 2018 р. о 6:43 PDT



В соціальній мережі Інстаграм з'явився пост від Ольги Фреймут, у якому вона дає рекомендацію, що чоловіка собі потрібно обирати доволі прагматично:



"Закохуйся раціонально. Прагматично. Обирай чоловіка, як обираєш взуття. Щоб на шляху життя не натерло ноги", - пише ведуча.



Багато підписників погодились з висловлюванням ведучої, та були й ті, хто не зрозумів такого підходу до життя:



"Оля, що бачу, те говорю. Таке сказала...", "Це називається шлюб за розрахунком, а не любов", "Дуже красиво порівняти батька своєї дитини з взуттям! У цьому вся Фреймут, зарозуміла і лукава!!!" - пишуть вони.







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