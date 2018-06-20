|Ольга Фреймут радить обирати чоловіка, як туфлі
|20.06.2018 21:40
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В соціальній мережі Інстаграм з'явився пост від Ольги Фреймут, у якому вона дає рекомендацію, що чоловіка собі потрібно обирати доволі прагматично:
"Закохуйся раціонально. Прагматично. Обирай чоловіка, як обираєш взуття. Щоб на шляху життя не натерло ноги", - пише ведуча.
Багато підписників погодились з висловлюванням ведучої, та були й ті, хто не зрозумів такого підходу до життя:
"Оля, що бачу, те говорю. Таке сказала...", "Це називається шлюб за розрахунком, а не любов", "Дуже красиво порівняти батька своєї дитини з взуттям! У цьому вся Фреймут, зарозуміла і лукава!!!" - пишуть вони.
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