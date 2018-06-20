В Ростове-на-Дону прошел поединок второго тура группы А чемпионата мира по футболу между национальными командами Уругвая и Саудовской Аравии, передает корреспондент .

В середине тайма записные фавориты баталии уругвайцы открыли счет. Карлос Санчес оформил верховую подачу при которой грубую ошибку при выходе сделал вратарь аравийцев. В последствии нападающий "Барселоны" Луис Суарес отправил мяч в пустую сетку ворот. После перерыва Саудовской Аравии так и не удалось отыграться - 1:0.

Таким образом, Уругвай набрал 6 очков и вместе с Россией (6) досрочно вышли в 1/8 финала. Саудовская Аравия и Египет остались за бортом плей-офф, но еще проведут очную встречу.

Примечательно, что Суарес провел 100-й поединок в форме национальной команды.

Кроме того добавим, нападающий "Барселоны" забил 52-й гол за сборную Уругвая и стал единственным игроком своей национальной команды, который отмечался на трех чемпионатах мира.

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