С 1 января 2018 года прекратил свое существование Резервный фонд России.

Об этом сообщает Коммерсант, передает издание Апостроф.Экономика.

С нового года российский Резервный фонд присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ). В соответствии с новыми нормами Бюджетного кодекса РФ, теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд России был сформирован в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что в Резервном фонде РФдо конца 2017 года не останется денег.

По состоянию на начало 2016 года объем Резервного фонда РФ составлял 3,64 трлн рублей ($49,95 млрд). За 2016 год Резервный фонд России сократился в 3,7 раза (в рублях), и по состоянию на 1 января 2017 года его объем составлял 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд).

В сентябре 2016 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что текущая финансовая политика российского правительства приведет к сокращению объемов финансовых резервов страны до 500 млрд рублей к концу 2019 года.

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