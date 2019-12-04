Об этом заявил на слушаниях во вторник в Комитете по вопросам международных отношений Сената США заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нас вдохновляют позитивные шаги украинского Президента Зеленского, которые он осуществил для разрешения инициированного Россией конфликта на востоке Украины, но пока мы разочарованы реакцией Москвы", - отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что Россия и в дальнейшем хочет сохранить силовое доминирование в регионе, о чем свидетельствует ее длительная агрессия против Украины и Грузии. "Россия должна прекратить военные действия в Украине и выполнять обязательства по Минским соглашениям", - подчеркнул Гейл.

По словам заместителя государственного секретаря США, "саммит в нормандском формате 9 декабря даст возможность проверить готовность России изменить ее преступное поведение".

В то же время, представитель Госдепа осудил продолжение Россией милитаризации Крыма. Он напомнил, что госсекретарь Помпео в 2018 году выступил с Крымской декларацией, в которой заявил, что США никогда не признают попытку России аннексировать полуостров.

Кроме того, заместитель госсекретаря США обратил внимание на попытки Кремля построить газопровод "Северный поток-2".

"Непродуктивный подход Москвы к трехсторонним газовым переговорам с ЕС и Украиной дает России новый инструмент для стратегии использования энергии как политического оружия", - заявил заместитель государственного секретаря США.

Как сообщалось, встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" запланирована на 9 декабря в Париже.

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