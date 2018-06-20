На чемпионате мира по футболу сборная Испании тотально контролировала мяч в поединке со сборной Ирана, но забить смогла только раз – 1:0. Матч проходил в Казани Фото: ЕРА Поединок проходил в Казани.Единственный мяч был забит на 54-й минуте Диего Костой.На 62-й минуте иранцы забили гол, но его не засчитали.Испанцы доминировали на футбольном поле, процент владения мячом составил у них 70%.Сегодня Португалия выиграла у Марокко.После второго тура в группе В лидируют с одинаковыми показателями Испания и Португалия: у них по четыре очка, по четыре забитых мяча и по три пропущенных. На третьем месте – Иран, у них три очка.В последнем туре, 25 июня, Иран сыграет с Португалией, а Испания – с Марокко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки них казани проходил минуте три Теги: спорт