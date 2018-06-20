На чемпионате мира по футболу сборная Испании тотально
контролировала мяч в поединке со сборной Ирана, но забить смогла
только раз – 1:0. Матч проходил в Казани Фото: ЕРА Поединок
проходил в Казани.Единственный мяч был забит на 54-й минуте Диего
Костой.На 62-й минуте иранцы забили гол, но его не
засчитали.Испанцы доминировали на футбольном поле, процент владения
мячом составил у них 70%.Сегодня Португалия выиграла у
Марокко.После второго тура в группе В лидируют с одинаковыми
показателями Испания и Португалия: у них по четыре очка, по четыре
забитых мяча и по три пропущенных. На третьем месте – Иран, у
них три очка.В последнем туре, 25 июня, Иран сыграет с Португалией,
а Испания – с Марокко.
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