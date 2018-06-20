Запрос Европейского судда по правам человека в отношении украинского режиссера Олега Сенцова означает, что российские власти обязаны не допустить его смерти, но и не вправе использовать способы принудительного кормления, отметила его адвокат Наталья Добрева. Сенцов держит голодовку с 14 мая Фото: radiosvoboda.org По ее словаам, суд запросил информацию о соблюдении в отношении Сенцова требований ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции ООН по правам человека в связи с его голодовкой. Суд также просит до 27 июня представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Сенцова вместе с медицинской документацией."По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", – сказала адвокат.Добрева добавила, что суд предложил Сенцову прекратить голодовку.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова.По словам Москальковой, Сенцов получает витамины и действительно находится на лечебном голодании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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