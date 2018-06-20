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ЕСПЧ запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья Сенцова – адвокат
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20.06.2018 22:07
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Запрос Европейского судда по правам человека в отношении
украинского режиссера Олега Сенцова означает, что российские власти
обязаны не допустить его смерти, но и не вправе использовать
способы принудительного кормления, отметила его адвокат Наталья
Добрева. Сенцов держит голодовку с 14 мая Фото: radiosvoboda.org По
ее словаам, суд запросил информацию о соблюдении в отношении
Сенцова требований ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток)
и ст. 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции ООН по правам
человека в связи с его голодовкой. Суд также просит до 27 июня
представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья
Сенцова вместе с медицинской документацией."По сути это означает,
что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе
использовать способы принудительного кормления", – сказала
адвокат.Добрева добавила, что суд предложил Сенцову прекратить
голодовку.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с
уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о
синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели
искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под
обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей
Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий
Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и
Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова,
художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура,
которая инициируется самим осужденным".20 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил,
что готов подать прошение о помиловании Сенцова.По
словам Москальковой, Сенцов получает витамины и
действительно находится на лечебном голодании.
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