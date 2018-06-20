Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Тернопольской, Волынской и Полтавской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает

Отмечается, что несколько дней назад в Тернопольской области (Шумский район) в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано гибель свиней.

Наряду с этим, на днях в Волынской области (Любомльский район) на территории РО “УООР” Замлинского лесничества в урочищах “Заказник” и “Вильшина” было зарегистрировано гибель диких свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

“Также 17.06.2018 Региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы в Полтавской области было выявлено ДНК вируса АЧС при исследовании биоматериала, отобранного от свиней в ПАП „Диканьское“ Большие Будища Диканьского района Полтавской области”, — рассказали в службе.

Напомним, как писал Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.

Заметим, что с начала года в Украине уже зарегистрировано около 60 новых вспышек этой болезни.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира