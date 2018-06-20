Его подозревают в получении 60 тысяч гривен взятки

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Департаментом по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вместе с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Управления внутренней безопасности офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим идповидальне положение), в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения неправомерной выгоды, задержан заместитель начальника ГУ ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ГФС в Сумской области" , - заявил Лысенко.

Досудебное расследование установило, что заместитель начальника ГУ ГФС в Сумской области по предварительному сговору с главным государственным ревизором - инспектором ГУ ГФС в Сумской области, используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя 60 тысяч грн неправомерной выгоды. Вместо этого они имели уменьшить в акте проверки суммы доначисленных вроде неуплаченных предпринимателем налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн. грн. до 25 тыс. грн.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается" , - отметил Лысенко.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii