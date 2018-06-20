Общественные организации требуют, чтобы новоназначенные аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) демонстрировали в своей деятельности высокий уровень профессионализма, абсолютную беспристрастность, открытость и сотрудничество с гражданским обществом. Общественность приветствует создание комиссии внешнего контроля и независимой оценки НАБУ Фото: nabu.gov.ua Организации отмечают, что они приветствуют создание комиссии внешнего контроля и независимой оценки НАБУ. "Этим завершается процедура создания полноценной антикоррупционной институции, задача которой, в соответствии с законом, – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Это те задачи, которые вызывают очень высокие ожидания в обществе", – говорится в сообщении.В частности, общественные организации требуют, чтобы аудиторы демонстрировали в своей деятельности высокий уровень профессионализма, абсолютную беспристрастность, открытость и сотрудничество с гражданским обществом.Они отмечают, что судя по биографиям, все три аудитора НАБУ имеют соответствующий опыт работы. "Мы подчеркиваем, что именно от того, насколько открытой и профессиональной будет их деятельность в рамках комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудита) эффективности деятельности НАБУ, зависит возвращение доверия граждан к органам государственной власти и к государству в целом", – говорится в сообщении.Обращение подписали: общественная организация "Бюро анализа политики", "Гражданское движение поддержки реформ", всеукраинское общественное движение "Левый берег", антикоррупционное общественное движение "Украина – Европейский выбор", "Демократический контроль", "Украина. Молодежь. Надежда", "Фонд демократических инноваций", "Права общины", благотворительный фонд "Интеграция", "Институт проблем радикализма", клуб развития "Лидер", "Международный союз социальных программ", "Объединение соседей", общественная организация (ОО) "Фридом-медиа", ОО "Прогрессивные женщины", ровенский молодежный ресурсный центр "Джоб-Хаб", ОО "Влиятельные люди", ОО "Уникальная страна", "Фонд муниципальных инициатив", "Здесь начинается Киев".19 июня президент Украины Петр Порошенко ввел экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павела Жебривского в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.В Центре противодействия коррупции заявили, что Жебривского назначили с нарушениями закона. Согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. В ЦПК подчеркнули, что у Жебривского такого опыта нет.Сам Жебривский заявил, что опыт его работы соответствует должности аудитора НАБУ. По квоте Верховной Рады аудитором НАБУ 7 июня был назначен правовед-международник Владимир Василенко. Аудитором бюро от Кабмина 26 мая 2017 года выбран доктор юридических наук Михаил Буроменский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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