В 2017 году 35 индустриально развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), приняли на свою территорию меньше беженцев, чем в предыдущие годы. По сравнению с 2016 годом количество новоприбывших искателей убежища сократилось на пять процентов. Об этом говорится в Международном миграционном обзоре-2018, представленном ОЭСР в среду, 20 июня, в Париже и Берлине, передает со ссылкой на DW.

Первое место по количеству просьб о предоставлении убежища заняли США (330 000 человек). В Германии, которая стала лидером по этому показателю в 2015 году, количество просителей убежища сократилась на 73 процента и составила 198 000 человек.

Несмотря на сокращение количества новых беженцев, их наплыв может оказать в ближайшие годы негативное влияние на рынок труда в таких странах, как Швеция, Германия и Австрия, говорится в представленном обзоре. Так, в Германии уровень безработицы к 2020 году может возрасти до шести процентов. В случае наплыва мигрантов-рабочих из стран Восточной Европы уровень безработицы может оказаться значительно выше.

На рынке труда беженцы и большинство других мигрантов составляют конкуренцию прежде только молодым местным жителям с низким уровнем образования. В рекомендациях ОЭСР говорится в связи с этим о необходимости не только осуществлять действенную интеграционную политику, но и усилить поддержку группы местного населения, которой грозит безработица из-за наплыва мигрантов.

Как сообщал Берлин и Рим намерены тесно сотрудничать в решении миграционного кризиса. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 18 июня в Берлине после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

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