"ГОРДОН" представляет обзор главных событий среды, 20 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Харьковском горсовете произошли потасовки Фото: Pavel Velitskiy / Facebook Утром 20 июня в Харьковском горсовете человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ в сторону активистов. Также в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. После этого активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента госпитализированы две сотрудницы Харьковского горсовета. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.Президент Украины Петр Порошенко 19 июня назначил Петра Литвина послом Украины в Армении. 19 июня Сенат Канады принял законопроект о легализации марихуаны. Гражданам в возрасте от 18 лет разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов.Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, разрешающий трансплантацию органов. Согласно документу, каждый совершеннолетний дееспособный гражданин может дать письменное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти.Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение о помиловании политзаключенного украинца Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Украина ожидает от Ягланда этого шага. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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