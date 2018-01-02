Рынок новых легковых авто в Украине в 2017г вырос на 24,5%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2017 году увеличились на 24,5% по сравнению с 2016 годом, до 80,271 тыс. ед., при этом в декабре зафиксирован новый посткризисный рекорд – 8,82 тыс. проданных авто, сообщает AUTO-Consulting.

"Декабрь оказался очень хорошим месяцем для автодилеров, на фоне предыдущих двух месяцев стагнации. Девальвация гривни в конце года погнала покупателей в автосалоны. Так, впервые за последние три года дилеры одного бренда даже сумели за один месяц продать более 1 тыс. авто, чего в Украине давно уже никто не делал", - отмечают эксперты.

Лидером рынка в декабре стала Renault, которой удалось реализовать 1121 новый легковой автомобиль и занять 12,71% рынка с приростом продаж на 50,3% к ноябрю текущего года.

На втором месте - Toyota, с результатом 967 авто с приростом к ноябрю 18,5%.

Эксперты констатируют, что по итогам только 2017 года лидером стала Toyota, которая смогла во второй половине года активно наращивать продажи.

Третим в декабре стал Volkswagen (762 авто, прирост 46% к ноябрю), а на четвертом месте – Skoda (657 авто, прирост 8,4%). Замыкает пятерку лидеров Hyundai, нарастивший продажи на 18% до 485 ед.

В десятку лидеров в декабре вошел выпускаемый в Узбекистане Ravon (в ноябре занимал 12-ю строчку рейтинга), дилеры которого продали 286 авто.

Как сообщалось, первоначальные прогнозы экспертов на 2017 год предполагали 25-30%-ный прирост авторынка по сравнению с 2016 годом.