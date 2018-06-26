Во вторник, 26 июня, самолет авиакомпании Korean Air столкнулся, с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в международном аэропорту Сеула - Кимпхо, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что самолет Korean Air в результате столкновения повредил крыло авиалайнера Asiana Airlines.

Инцидент произошел во время дождя. В момент столкновения в самолетах не было пассажиров.

Как сообщал svodka.net ранее, во Франции совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из ирландского Балфаста на Ибицу , в связи с тем, что на борту взорвали секс-куклу.

Напомним , в Польше разбился украинский легкомоторный самолет , в результате чего пострадали три человека.

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