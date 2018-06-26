|Два самолета столкнулись в аэропорту Сеула
|26.06.2018 09:00
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Во вторник, 26 июня, самолет авиакомпании Korean Air столкнулся, с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в международном аэропорту Сеула - Кимпхо, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что самолет Korean Air в результате столкновения повредил крыло авиалайнера Asiana Airlines.
Инцидент произошел во время дождя. В момент столкновения в самолетах не было пассажиров.
Как сообщал svodka.net ранее, во Франции совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из ирландского Балфаста на Ибицу, в связи с тем, что на борту взорвали секс-куклу.
Напомним, в Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате чего пострадали три человека.
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