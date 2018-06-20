Футболисты сборной Португалии праздновали выигрыш над Марокко во встрече второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу, передает

Не прошло и 5-ти минут, как сборная во главе с Криштиану Роналду изменила цифры на табло. Лидер атак европейской команды остался без опеки в штрафной и после флангового навеса от Моутинью нанес результативный удар головой — 1:0.

До перерыва экс-игрок киевского “Динамо” Бельханда имел реальную возможность выровнять положение. Мяч после попытки головой марокканца пролетел в нескольких сантиметрах у стойки ворот Руя Патрисиу.

Во второй половине марокканцы владели территориальным преимуществом, но создали по-настоящему один голевой момент (Патрисиу отличился сейвом после удара Бельханда) — 1:0.

Отметим, что португальцы с 4-мя набранными очками пока возглавили квартет В. Марокко осталась без набранных пунктов и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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