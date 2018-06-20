"Понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в ее работе, намерены работать над реформированием Совета", - отметили в МИД

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе. Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США о досрочном прекращении членства в Совете не стало неожиданностью" , - отметил Кислица.

В то же время заместитель министра отметил, что Украина разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации.

"Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком смысле. Следовательно, это не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека с практической в академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека" , - говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел.

"В 2018 году Украина стала членом Совете ООН по правам человека и, понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в ее работе, намерены работать над реформированием Совета. Безусловно, для нашего государства РПЛ также оставаться еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий Российской Федерации в результате ее агрессии против нашего государства и оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Совет ООН по правам человека и в дальнейшем будет оставаться ключевым вспомогательным органом Генеральной самблеи ООН и ее Третьего комитета, а, следовательно, его работу мы будем в том числе оценивать через призму ее способности выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190 о ситуации с правами человека в оккупированной АР Крым и городе Севастополь" , - сообщает Сергей Кислица.