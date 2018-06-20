Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что поинтересовался у президента Петра Порошенко, когда и в какой суд был подан иск против телерадиокорпорации BBC за материал о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Порошенко и Трамп встретились 20 июня 2017 года Фото: EPA "Я поинтересовался у президента Порошенко, когда именно был подан иск [против BBC] и в какой суд. И сегодня получил отписку от главы АП [Игоря] Райнина, из которой можно сделать вывод, что ни одного иска Порошенко не подал. А значит, все-таки нет дыма без огня – и деньги были?", – написал Лещенко.К посту он прикрепил фото ответа из АПУ, в котором указали, что если депутаты присылают обращения, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний может не удовлетворять требования и не принимать предложения, которые в них указаны. https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/2011742048896453 Порошенко и Трамп встретились 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне. После встречи украинский президент сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и выступают за продолжение реформ в стране. Порошенко отметил, что стороны достигли договоренности в области военно-технического и экономического сотрудничества. По словам Трампа, была "очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс".23 мая 2018 года ВВС со ссылкой на высокопоставленного офицера разведки из Администрации Президента Украины сообщило, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил минимум $400 тыс. за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко. В Администрации Президента Украины назвали эту информацию ложью и клеветой. Там добавили, что подобная дезинформация является частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений. Кроме того, в АП считают этот факт "персональной атакой" на лидеров двух стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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