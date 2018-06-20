Украинцу, который выбежал на поле во время матча Россия – Саудовская Аравия, запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в РФ в течение шести месяцев. Россия играла с Саудовской Аравией 14 июня Фото: ЕРА На сайте суда отмечается, что 15 июня Сергея Кравченко признали виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).Сополова добавила, что украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.На судебном заседании болельщик признал свою вину.Солопова сообщила, это пока единственное административное дело в отношении болельщика, поступившее в столичные суды с начала ЧМ-2018.Матч Россия – Саудовская Аравия состоялся 14 июня в рамках ЧМ по футболу, который проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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