Украинцу, который выбежал на поле во время матча Россия –
Саудовская Аравия, запрещено посещать официальные спортивные
мероприятия в РФ в течение шести месяцев. Россия играла с
Саудовской Аравией 14 июня Фото: ЕРА На сайте суда отмечается,
что 15 июня Сергея Кравченко признали виновным в нарушении правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).Сополова добавила, что
украинцу также запрещено посещать официальные спортивные
мероприятия в течение шести месяцев.На судебном заседании болельщик
признал свою вину.Солопова сообщила, это пока единственное
административное дело в отношении болельщика, поступившее в
столичные суды с начала ЧМ-2018.Матч Россия – Саудовская
Аравия состоялся 14 июня в рамках ЧМ по футболу, который проходит в
11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира