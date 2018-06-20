|В G7 приветствовали положительную оценку МВФ относительно Высшего антикоррупционного суда
|20.06.2018 22:54
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Послы стран "Большой семерки" в Украине поздравили с положительной оценкой Международного Валютного Фонда о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой послов G7 в Украине, передает
"Послы стран "Большой семерки" приветствуют положительную оценку
МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают
имплементации", - говорится в заявлении.
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