По официальным данным, бунт в бразильской тюрьме спровоцировала вражда между конкурирующими группами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бунт длился около двух часов Фото: EPA По официальным данным, бунт, который длился около двух часов, спровоцировала вражда между конкурирующими группами. Заключенные из крыла C ворвались в части A, B и D и устроили там пожар. Тела погибших обуглены, их идентифицируют.Во время бунта 106 заключенных бежали из тюрьмы, 29 уже поймали. Еще часть узников покинула тюрьму из-за беспорядков. Они охотно вернулись, когда ситуация нормализовалась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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