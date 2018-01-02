По официальным данным, бунт в бразильской тюрьме спровоцировала
вражда между конкурирующими группами. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Бунт длился около двух часов Фото: EPA По
официальным данным, бунт, который длился около двух часов,
спровоцировала вражда между конкурирующими группами.
Заключенные из крыла C ворвались в части A, B и D и устроили там
пожар. Тела погибших обуглены, их идентифицируют.Во время бунта 106
заключенных бежали из тюрьмы, 29 уже поймали. Еще часть узников
покинула тюрьму из-за беспорядков. Они охотно вернулись, когда
ситуация нормализовалась.
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