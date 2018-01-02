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В Бразилии произошел тюремный бунт, девять заключенных погибли, 14 ранены
02.01.2018 11:16
По официальным данным, бунт в бразильской тюрьме спровоцировала вражда между конкурирующими группами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бунт длился около двух часов Фото: EPA По официальным данным, бунт, который длился около двух часов, спровоцировала вражда между конкурирующими группами. Заключенные из крыла C ворвались в части A, B и D и устроили там пожар. Тела погибших обуглены, их идентифицируют.Во время бунта 106 заключенных бежали из тюрьмы, 29 уже поймали. Еще часть узников покинула тюрьму из-за беспорядков. Они охотно вернулись, когда ситуация нормализовалась.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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