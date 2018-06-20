Бывшая премьер-министр Юлия переживает, чтобы успеть. Это ее последний поход за пост президента.

Об этом сказал политолог Михаил Басараб,передает со ссылкой на .

Спешка с избирательной кампанией связана с желанием закрепить статус фаворита. Чтобы конкуренты, которые еще не определились, поняли: Юля набирает обороты, ее будет сложно догнать.

Дать однозначный сигнал - иду. Мол, все, кто думают голосовать за оппозиционного кандидата должны ориентироваться на .

Ее форум организовали на должном уровне. Но мы не услышали чего-то прорывного. Так, были очень неординарные предложения. Было и много сомнительного, нереалистичного. Как тезис о переходе к парламентской республике с канцлером. Возникает вопрос: зачем ты идешь в президенты, если хочешь отменить эту должность? Действо выглядело скорее как пиар-шоу. Основное внимание уделялось не содержания речей, а декорациям.

Абсолютное большинство избирателей, а тем более избирателей (жители небольших городов, сел, люди с низким уровнем образования), прежде только воспринимают картинку. Вряд ли далеки от политики рядовые украинцы переживают о сказанным ЮВ. Они больше воспринимают ее харизму, кому-то она импонирует как женщина-политик.

всегда была политиком с высоким антирейтингом. Видимо с этим будет жить до своей политической пенсии

Лидер "Батьківщина" всегда была политиком с высоким антирейтингом. Видимо с этим будет жить до своей политической пенсии. У нее есть свое электоральное ядро, сторонники которые последуют за ней "в огонь и воду". Но такой ресурс ограничен. Соответственно, ограниченным является ее потенциал роста числа избирателей. является политиком-популистом с электоральным потолком, который никогда не преодолеет. Как . Сомнительно, что при лучших раскладах в первом туре не сможет выпрыгнуть за 20-25%. Это ее максимум из максимумов.

Относительно высокого уровня недоверия, то все политики его имеют. Пока нет политиков со сверхвысоким уровнем общественной лояльности. Лучший показатель у Анатолия , но он тоже имеет ограниченный ресурс - 60% украинцев не будут за него голосовать ни при каких обстоятельствах. Хотя это лучший показатель.

Если взять всю десятку лидеров в рейтингах и ничего серьезно не поменяется, то скорее только на следующих выборах украинцы снова будут выбирать меньшее зло. Такого, как в 2014 году не будет. Когда две трети избирателей шли выбирать Порошенко и дали ему высокий аванс доверия. На этот раз украинцы будут выбирать с серьезным скрипом в сердце. Опять же, если все останется как сейчас. Хотя можем ждать неожиданностей. Сейчас времена - очень изменчивы", - говорит Михаил Басараб.

15 июня Юлия провела форум в столичном выставочном центре "". Там представила для обсуждения программу "Новый курс Украины". Пропагандировала переход к парламентской форме правления во главе с канцлером.

Выборы президента запланированы на 31 марта 2019-го.

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