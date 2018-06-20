|В Николаеве мужчина до смерти избил незнакомца
|20.06.2018 23:02
|
Драка между двумя мужчинами произошла в Николаеве, в результате чего один из мужчин скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает .
"10 июня днем по спецлинии "102 "поступил сигнал о драке между двумя мужчинами в Центральном районе по ул. 2 Экипажной. Патрульные прибыли на место происшествия, когда преступник еще бил потерпевшего, который уже был без сознания", - говорится в сообщении.
С тяжелыми травмами 30-летнего мужчину забрала скорая. А нетрезвого 45-летнего мужчину полицейские задержали и доставили в участок.
Как было предварительно установлено, мужчины не были знакомы. Ссора между ними возникла вдруг.
Злоумышленника задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что касается потерпевшего, то 20 июня он умер, не приходя в сознание.
По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Однако сегодня в дело внесли дополнительную квалификацию по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, преступник не дает показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.
Напомним, в Черкассах с участием полицейского произошла драка со стрельбой.