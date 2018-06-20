Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный приказ, согласно которому прекращается практика развода семей нелегальных иммигрантов. Кадры с церемонии подписания транслировали местные телеканалы, передает

На мероприятии в Овальном кабинете Белого дома присутствовали также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс. В соответствии с текстом документа, который был распространен администрацией, президент дает поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. Указом также даются поручения главе министерства внутренней безопасности и Пентагона помогать подбору мест размещения семей нелегалов и, в случае необходимости, строительства для этого объектов.

“Это (указ) сделает так, чтобы семьи оставались вместе, но в то же самое время он позволит обеспечить крепкие границы и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде”, — сказал он. “Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют”, — добавил Трамп.

В минувшие выходные в поддержку детей мигрантов, насильно разлученных со своими родителями, выступила первая леди США Меланья Трамп. Ее пресс-секретарь Стефани Гришем сообщила телеканалу CNN, что “госпоже Трамп больно смотреть на то, как детей разлучают с семьями”. При этом, по словам Гришем, жена американского президента считает подобную практику ошибочной и рассчитывает на то, что власти США будут действовать в отношении несовершеннолетних более гуманно.

Как сообщал Трамп поддержал сразу два иммиграционных законопроекты.

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