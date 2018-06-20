Днепровский районный суд Киева провел подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в государственной измене "экс-заместителя министра спорта" оккупированного Крыма Фаруха Камалова. Вчера 23.52 | комментариев: Камалова задержали в феврале на админгранице с Крымом Фото: Elvina Seitbullaeva / Facebook Меру пресечения задержанному продлили еще на два месяца. Состоялось подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Камалова в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).Следующее судебное заседание по делу назначили на 2 июля.Камалов занимал должность "замминистра спорта" в Крыму с апреля 2015-го по май 2016 года.2 февраля украинские правоохранители задержали его в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с полуостровом.31 марта Камалову сообщили о подозрении. Ему вменяют "содействие иностранному государству" и "переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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