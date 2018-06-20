Днепровский районный суд Киева провел подготовительное заседание в
уголовном производстве по обвинению в государственной измене
"экс-заместителя министра спорта" оккупированного Крыма Фаруха
Камалова. Вчера 23.52 | комментариев: Камалова задержали в феврале
на админгранице с Крымом Фото: Elvina Seitbullaeva / Facebook Меру
пресечения задержанному продлили еще на два месяца. Состоялось
подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению
Камалова в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса
Украины).Следующее судебное заседание по делу назначили на 2
июля.Камалов занимал должность "замминистра спорта" в Крыму с
апреля 2015-го по май 2016 года.2 февраля украинские
правоохранители задержали его в пункте пропуска "Каланчак" на
административной границе с полуостровом.31 марта Камалову сообщили
о подозрении. Ему вменяют "содействие иностранному
государству" и "переход на сторону врага в условиях военного
положения или в период вооруженного конфликта".
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