Ученые из МТИ и лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) научили робота сканировать мозг. Специально для этого был разработан язык, который основан на сочетании мозговых волн и жестов. Создатели технологии заявили об успешных ее испытаниях. Об этом пишет со ссылкой на .

По словам исследователей МТИ, результаты, которые продемонстрировала машина, колеблются в пределах от 70 до 97 процентов.

Идея технологии заключается в том, чтобы машина сразу соотносила и интерпретировала движения рук человека и сигналы мозга, и реагировала на них определенными действиями.















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