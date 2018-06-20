Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский “Реал” близок к приобретению голкипера сборной Украины и “Зари” Андрея Лунина, передает со ссылкой на Elbernabeu и Marca. По информации издания Elbernabeu, луганский клуб получит за украинца 9 млн. евро и 4,4 в качестве бонуса. Главный воспитатель “галактикос” Лопетеги также имеет желание пригласить украинца на первый сбор команды. На данном предсезонном сборе воспитатель решит останется Лунин в составе клуба, или будет отдан в аренду. Напомним, что Лунина признавали лучший футболистом сезоне в “Заре”. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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