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Мадридский "Реал" приобретет вратаря Лунина - СМИ
20.06.2018 23:17

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский “Реал” близок к приобретению голкипера сборной Украины и “Зари” Андрея Лунина, передает со ссылкой на Elbernabeu и Marca.

По информации издания Elbernabeu, луганский клуб получит за украинца 9 млн. евро и 4,4 в качестве бонуса.

Главный воспитатель “галактикос” Лопетеги также имеет желание пригласить украинца на первый сбор команды. На данном предсезонном сборе воспитатель решит останется Лунин в составе клуба, или будет отдан в аренду.

Напомним, что Лунина признавали лучший футболистом сезоне в “Заре”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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