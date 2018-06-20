Двух ежиков, которые напились яичного ликера в немецком городе
Эрфурте, полицейские доставили в локальный зоопарк. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.43 | комментариев:
Ежей спасла полиция Фото: EPA (архив) В полиции ежей в шутку
назвали "двумя колючим пьяницами". Животных нашла местная
жительница и сразу вызвала полицию, правоохранители обнаружили их
без движения возле бутылки с ликером.Ежей завернули в полотенце и
доставили в локальный зоопарк. Животных пообещали выпустить на
свободу, как только они проснутся и им станет лучше.При этом в
полиции призвали граждан выбрасывать мусор в контейнеры, так как
осколки бутылок могут навредить не только детям на площадке, но и
животным.
https://www.facebook.com/Polizei.Thueringen/posts/1744035539019137
Сводка.нет - Новости Украины и Мира