Двух ежиков, которые напились яичного ликера в немецком городе Эрфурте, полицейские доставили в локальный зоопарк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.43 | комментариев: Ежей спасла полиция Фото: EPA (архив) В полиции ежей в шутку назвали "двумя колючим пьяницами". Животных нашла местная жительница и сразу вызвала полицию, правоохранители обнаружили их без движения возле бутылки с ликером.Ежей завернули в полотенце и доставили в локальный зоопарк. Животных пообещали выпустить на свободу, как только они проснутся и им станет лучше.При этом в полиции призвали граждан выбрасывать мусор в контейнеры, так как осколки бутылок могут навредить не только детям на площадке, но и животным. https://www.facebook.com/Polizei.Thueringen/posts/1744035539019137 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ежей как зоопарк местный площадке Теги: мир