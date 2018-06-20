В фирме-регистраторе Mossack Fonseca у юристов президента Украины Петра Порошенко требовали более подробную информацию о фонде, которому собирались передать акции принадлежащей президенту офшорной компании Prime Asset Partners Ltd. и которым руководит отец Порошенко. В итоге президент остался единственным акционером компании, отметила журналист "Слідство.Інфо" Анна Бабинец. Офшорную компанию Порошенко зарегистрировали в августе 2014 года Фото: president.gov.ua Она ссылается на полученную немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданную Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) "новую порцию" документов юридической фирмы Mossack Fonseca за 2015-2017 годы."Юристы, в частности, пытались вывести персонально Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако не все желаемые изменения удалось внедрить. И это не помешало Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудить дело в отношении компании украинского президента, подозревая фирму в отмывании денег", – написала Бабинец.Она отметила, что действовать юристы стали через несколько дней после того, как журналисты "Слідства.Інфо" и OCCRP прислали в Администрацию Президента Украины требование с вопросами о виргинском офшоре."Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50 тыс. До этого компания имела только 1000 акций и одного акционера – Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 года юристы увеличили количество акций и передали все акции Порошенко в украинский фонд "Прайм эссетс кэпитал", напрямую связанный с Петром Порошенко", – объяснила журналистка.Согласно полученным сведениям, в Mossack Fonseca требовали более подробную информацию о фонде, но поскольку его директором является отец президента, Алексей Порошенко, эту информацию юристы, скорее только, не передавали. Петр Порошенко, таким образом, остался единственным акционером Prime Asset Partners Ltd.В конце марта 2016 года появилось расследование OCCRP о том, что Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах.Сообщалось, что 4 августа 2014 года компания-регистратор Mossack Fonseca & Co начала процесс по созданию фирмы Порошенко. Компания президента была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 21 августа и получила название Prime Asset Partners Limited. Согласно представленным документам, ее единственным владельцем является Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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