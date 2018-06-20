Партия Сергея Таруты и Андрея Николаенко, по мнению экспертов, нацелилась не столько на президентские выборы, сколько на формирование будущей парламентской "коалиции победителей", которая делегирует Таруту на пост премьер-министра,передает со ссылкой на .

"Последние пару недель партия "Основа" масштабно завесила страну бордами со своими программными задачами. Уже и на ТВ просторах слышно, что "Страна ЗаРаботает", заявляет политолог Антон Кучухидзе. И делает вывод: партия разворачивает избирательную кампанию. Политолог при этом отдельно отмечает, что "начало у "Основы" дерзкое и агрессивное".

Тарута начал кампанию по участию в предстоящих выборах в Верховную Раду, с последующими претензиями на пост премьер-министра, уверен политолог Петр Олещук. Он полагает, что политическая сила Сергея Таруты и Андрея Николаенко начала кампанию вовсе не с целью участия в президентских выборах. "Я лично считаю, что это делается с прикидкой на парламентские выборы. Чтобы потом претендовать, например, на пост премьер-министра в новых раскладах. Потому что любому президенту, кто бы им ни был, необходим будет, с одной стороны, премьер-министр, на которого можно опереться в восточных областях, а с другой стороны, технократ, который бы не лез в его президентские дела. Здесь может быть такой тандем", говорит политолог.

Новому президенту будет выгодно сделать ставку на "центриста технократа, который представляет Восток Украины и не связан с Партией регионов

"Партия "Основа" проводит "премьерскую" кампанию. Конечная ее цель прохождение в парламент, создание фракции и включение в гонку за пост премьера", делает вывод Петр Олещук. Подчеркивая, что новому президенту будет выгодно сделать ставку на "центриста технократа, который представляет Восток Украины и не связан с Партией регионов".

Политологи отмечают также, что пост президента привлекателен далеко не для всех политиков. Аргументируя это в том числе и тем, что в Украине парламентско-президентская форма правления, и непосредственное руководство системой исполнительной власти должно осуществлять правительство во главе с премьер-министром. Поэтому, делают вывод эксперты, соперничество за пост премьера будет не менее серьезным, чем за должность президента. "Только оно будет менее публичным, потому что назначение главы правительства не полностью публичный процесс, и происходит он по согласию многих политических игроков", отмечает Петр Олещук.

"В стратегии партии "Основа" заложены правильные акценты для главного задания политической силы преодоления проходного барьера и попадания в Верховную Раду осенью 2019 года", считает знаток Владислав Дзивидзинский. Дальнейшая схема продвижения лидера партии на премьерский пост, в представлении политологов, очевидна: сформировать в парламенте большинство и предложить своего кандидата на пост премьера.

И сам руководитель "Основы" и народный депутат открыто заявляют о своих стратегических планах: "Наши амбиции участвовать и побеждать как в президентских, так и в парламентских выборах. "Основа" должна консолидировать большинство в Верховной Раде следующего созыва. Это может показаться романтикой, но мы романтики, которые всегда ставили амбициозную цель и достигали ее".

Во избежание конфликта интересов активно распродает свои активы в Польше и другие остатки собственной бизнес-империи

Еще одним свидетельством серьезности политических намерений Сергея Таруты, по оценкам экспертов, является то, что он во избежание конфликта интересов активно распродает свои активы в Польше и другие остатки собственной бизнес-империи. Как это в свое время сделали экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и президент Дональд Трамп. И на что, к великому сожалению, так и не отважились известные первые лица страны. "Можно предположить, что сам он себя видит своеобразным украинским Бидзиной Иванишвили", говорит политолог Петр Олещук, сравнивая Сергея Таруту с премьером Грузии.

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