Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области не имеет отношения к столкновениям, которые произошли сегодня в городском совете Харькова. Об этом заявил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, передает .

"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые состоялись сегодня в здании Харьковского городского совета, областное Управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес Управления являются безосновательными и грязными. Управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что городской глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что считает стычки провокацией, "поддержанной полицией".

"В здание Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они разрушили стекла, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих заместителей бросили в мусорный бак. Полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что "активисты", которые во рвались в мэрию, были людьми руководителя областного управления СБУ Носача", - считает глава города.

По его словам, городской совет "всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать преступное бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции".

Напомним, сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распылили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В результате столкновений пострадали два человека.

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