В перечень товаров из США, на которые будут распространяться пошлины, входят изделия из стали и алюминия, а также сельскохозяйственные товары, сообщили в Еврокомиссии. Еврокомиссия утвердила пошлины на товары из США 20 июня Фото: EPA В перечень товаров, на которые будут распространяться пошлины, входят изделия из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары и комбинации других продуктов."Мы не хотели быть в этом положении. Однако одностороннее и неоправданное решение США по установлению тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас нет другого выбора. Наш ответ пропорциональный и полностью соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Разумеется, если США устранят свои тарифы, наши меры также будут устранены", – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности".Тарифы уже действуют для Китая, России, Японии, Украины и других стран."Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к глобальной торговой войне. 9 марта Мальмстрем заявила, что Европейский союз должен быть освобожден от американских ограничений.1 мая Трамп отложил до 1 июня введение пошлин на сталь и алюминий для Европейского союза, Канады и Мексики.В Еврокомиссии заявили, что это решение продлевает неопределенность на рынке.1 июня вступило в силу решение о введении пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. 17 мая в Еврокомиссии сообщили, что обратились в ВТО и если в организации не будет возражений, то они введут пошлину на ряд товаров с США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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