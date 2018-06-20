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Еврокомиссия утвердила пошлины на товары из США
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20.06.2018 23:35
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В перечень товаров из США, на которые будут распространяться
пошлины, входят изделия из стали и алюминия, а также
сельскохозяйственные товары, сообщили в Еврокомиссии. Еврокомиссия
утвердила пошлины на товары из США 20 июня Фото: EPA В перечень
товаров, на которые будут распространяться пошлины, входят изделия
из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары и комбинации
других продуктов."Мы не хотели быть в этом положении. Однако
одностороннее и неоправданное решение США по установлению тарифов
на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас нет другого выбора.
Наш ответ пропорциональный и полностью соответствует правилам
Всемирной торговой организации (ВТО). Разумеется, если США устранят
свои тарифы, наши меры также будут устранены", – заявила
еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.8 марта
президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении
25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз
алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности".Тарифы
уже действуют для Китая, России, Японии, Украины и других
стран."Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к
глобальной торговой войне. 9 марта Мальмстрем заявила, что
Европейский союз должен быть освобожден от американских
ограничений.1 мая Трамп отложил до 1 июня введение пошлин
на сталь и алюминий для Европейского союза, Канады и Мексики.В
Еврокомиссии заявили, что это решение продлевает
неопределенность на рынке.1 июня вступило в силу решение о
введении пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. 17 мая в
Еврокомиссии сообщили, что обратились в ВТО и если в организации не
будет возражений, то они введут пошлину на ряд товаров с США.
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