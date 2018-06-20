Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел
Жебривский надеется, что президент Украины Петр Порошенко в
ближайшее время рассмотрит кандидатуру генерала Службы безопасности
Украины Александра Куця на эту должность. Жебривский сообщил, что
правительство утвердило кандидатуру Куця Фото: kmu.gov.ua "Секретов
нет. Сегодня Кабмин утвердил генерала Куця на должность. Надеюсь, в
ближайшее время президент рассмотрит, выдаст указ", – сказал
Жебривский.Куць занимал должность начальника управления СБУ в
Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр
Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в
Донецкой и Луганской областях.11 июня Жебривский сообщил,
что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил
решение Жебривского, а Порошенко подписал приказ о его
увольнении. Он находился на этой должности с июня 2015
года.
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