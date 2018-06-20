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Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность главы Донецкой ОГА – Жебривский
20.06.2018 23:43
Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский надеется, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на эту должность. Жебривский сообщил, что правительство утвердило кандидатуру Куця Фото: kmu.gov.ua "Секретов нет. Сегодня Кабмин утвердил генерала Куця на должность. Надеюсь, в ближайшее время президент рассмотрит, выдаст указ", – сказал Жебривский.Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.11 июня Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а Порошенко подписал приказ о его увольнении. Он находился на этой должности с июня 2015 года.

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