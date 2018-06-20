Госсекретарь США Майк Помпео во время апрельской встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном предпочел отшутиться, когда руководитель КНДР напомнил ему о его прежние заявления в свой адрес. Об этом сообщает со ссылкой на издание Vanity Fair.

Издание напоминает, что Помпео ранее занимал довольно жесткую позицию в отношении КНДР и заявлял, что северокорейцы “хотели бы ухода (Ким Чен Ына)”. Собеседник издания рассказал, что в апреле в ходе первой встречи с Помпео, который на тот момент еще был главой ЦРУ, Ким Чен Ын напомнил ему об этих словах.

“Но Помпео не дрогнул. Глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись”, — пишет издание со ссылкой на слова своего источника.

Бывший глава ЦРУ Майк Помпео занял пост Госсекретаря США 26 апреля 2018 года, сменив на этом посту Рекса Тиллерсона. В апреле, еще до того как он официально занял новую должность, Помпео побывал с визитом в КНДР. Эта поездка держалась в секрете.

Как сообщал КНДР вскоре может начать передачу США останков погибших американских солдат.

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