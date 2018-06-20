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Администрация Порошенко хочет закупить два бронированных Mercedes по 21 млн грн
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20.06.2018 23:59
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Через тендер в системе ProZorro автобаза Государственного
управления делами, которое подчиняется президенту Украины Петру
Порошенко, планирует приобрести бронированные Mercedes-Benz S600
2018 года, которые должны иметь оббивку из эксклюзивной черной
кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, кондиционер,
функцию памяти для задних сидений и декоративные элементы из
черного полированного тополя. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Автомобили должны поставить до 30 ноября Фото: EPA
Размещен заказ на два бронированных Mercedes S600 2018 года выпуска
с ожидаемой стоимостью 42,42 млн грн (по 21,21 млн – за
штуку).Автомобили должны иметь оббивку из эксклюзивной черной кожи,
холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, кондиционер, функцию
памяти для задних сидений, декоративные элементы из черного
полированного тополя, систему ночного видения, ТВ-тюнер и
мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.Еще два
Mercedes S560 4matic long 2018 года выпуска планируют приобрести за
11,47 млн грн (по 5,73 млн грн – за штуку).Автомобили должны
быть поставлены до 30 ноября.
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