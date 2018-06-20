Через тендер в системе ProZorro автобаза Государственного управления делами, которое подчиняется президенту Украины Петру Порошенко, планирует приобрести бронированные Mercedes-Benz S600 2018 года, которые должны иметь оббивку из эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, кондиционер, функцию памяти для задних сидений и декоративные элементы из черного полированного тополя. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Автомобили должны поставить до 30 ноября Фото: EPA Размещен заказ на два бронированных Mercedes S600 2018 года выпуска с ожидаемой стоимостью 42,42 млн грн (по 21,21 млн – за штуку).Автомобили должны иметь оббивку из эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, кондиционер, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы из черного полированного тополя, систему ночного видения, ТВ-тюнер и мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.Еще два Mercedes S560 4matic long 2018 года выпуска планируют приобрести за 11,47 млн грн (по 5,73 млн грн – за штуку).Автомобили должны быть поставлены до 30 ноября. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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